HX9003/87
Harjaspää päivittäiseen puhdistukseen
Philips Sonicare Intercare -vaihtoharjaspään avulla poistat hampaiden väleihin piiloon jääneen plakin. Tehokas päivittäinen puhdistus.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Harjaspääpakkaus, 3 kpl
Intercare-harjaspään erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan jopa 3 kertaa enemmän plakkia** myös hampaiden väleistä ja vaikeapääsyisistä paikoista.
Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.*** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.
Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.*
Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.
Muotoilu ja pinnoitus
Yhteensopivuus
Pakkauksen sisältö
Laatu ja toimivuus
