      Philips Sonicare I InterCare Harjaspääpakkaus, 6 kpl

      HX9006/87

      Harjaspää päivittäiseen puhdistukseen

      Philips Sonicare Intercare -vaihtoharjaspään avulla poistat hampaiden väleihin piiloon jääneen plakin. Tehokas päivittäinen puhdistus.

      Harjaspää päivittäiseen puhdistukseen

      Ulottuu syvälle hammasväleihin

      • Ulottuu syvälle hammasväleihin
      • Keskipehmeä
      • 70-prosenttisesti biopohjaista muovia*
      Syväpuhdista hammasvälit ja vaikeapääsyiset alueet

      Syväpuhdista hammasvälit ja vaikeapääsyiset alueet

      Intercare-harjaspään erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan jopa 3 kertaa enemmän plakkia** myös hampaiden väleistä ja vaikeapääsyisistä paikoista.

      Sonicare-nestetoiminto

      Sonicare-nestetoiminto

      Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

      Todistetusti tehokasta hammashuoltoa

      Todistetusti tehokasta hammashuoltoa

      Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.

      Harjaa hyvin BrushSync-muistutusten avulla

      Harjaa hyvin BrushSync-muistutusten avulla

      Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

      Sopii kaikkiin paikalleen napsautettaviin Philips Sonicare -runkoihin

      Sopii kaikkiin paikalleen napsautettaviin Philips Sonicare -runkoihin

      Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.*** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.

      Valmistettu 70-prosenttisesti biopohjaisesta muovista

      Valmistettu 70-prosenttisesti biopohjaisesta muovista

      Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.*

      Kierrätyspaperipakkaus

      Kierrätyspaperipakkaus

      Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.

      Tekniset tiedot

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen
        Jämäkät harjakset
        Keskipehmeä
        Muistutusharjakset
        Vaalenevat siniset harjakset
        Koko
        Vakio
        Älykäs harjaspään tunnistus
        Kyllä

      • Yhteensopivuus

        Harjaspääjärjestelmä
        Napsautettava
        Ei sovi malleihin
        Philips One
        Yhteensopivat hammasharjat
        Philips Sonicare

      • Pakkauksen sisältö

        Harjaspäät
        6 i InterCare -harjaspäätä

      • Laatu ja toimivuus

        Varaosat
        3 kuukautta
        Testattu
        täydellistä käyttöä ajatellen
        Edut
        Plakin poisto

      • harjaspään muovia kohti massatasapainoperiaatteella
      • * verrattuna tavalliseen hammasharjaan
      • ** Ei Philips One

