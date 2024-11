Huoletonta käyttöä – työvalon rikkominen on lähes mahdotonta

Philipsin RCH25 on täysin kuminen työvalo, jossa on mukava ja tukeva kahva. Koska työkalut voivat kuitenkin helposti pudota käsistä, valon iskunkestävyysluokka on IK09 (eli viisi kertaa parempi kuin vastaavien tuotteiden IK07-luokitus), mikä mahdollistaa sen huolettoman käytön. Iskunkestävyystesteissä työvalo pudotettiin kuudessa eri asennossa 1,5 metrin korkeudelta (suunnilleen hartian korkeudelta) yhteensä 25 kertaa. Tämä hajottaisi useimmat vakiomalliset työvalot, mutta vankka RCH25 selviytyi testistä helposti.