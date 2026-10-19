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Tuotanto lopetettu

Power AlkalineParisto

LR03P1F/00

Kaikkiin paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin

Elektroniikka, kuten sähköiset lelut ja kannettavat äänilaitteet, kuluttavat nykyään entistä enemmän virtaa. Philipsin alkaliparistot pitävät ne käynnissä pidempään.

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Kaikkiin paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin

  • AAA

  • Alkali

Philipsin alkaliparistot sisältävät 0 % kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä

Philips takaa, ettei näissä ole haitallisia raskasmetalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä.

Paristo pysyy tehokkaana jopa 10 vuotta

Jokaisen pariston virta vähenee jonkin verran, kun sitä ei käytetä. Takaamme kuitenkin, että paristo on vanhentumispäivämääräänsä saakka vähintään 80-prosenttisesti täynnä.

Laaja tuotevalikoima kaikkiin paristotarpeisiin

Philips vastaa paristotarpeisiisi laajalla tuotevalikoimalla, johon sisältyy kaikki useimmin käytetyt paristot (AA, AAA, C, D, 9V) erikokoisina pakkauksina.

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