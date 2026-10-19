2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
LR03P1F/00
Kaikkiin paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin
Elektroniikka, kuten sähköiset lelut ja kannettavat äänilaitteet, kuluttavat nykyään entistä enemmän virtaa. Philipsin alkaliparistot pitävät ne käynnissä pidempään.
AAA
Alkali
Philips takaa, ettei näissä ole haitallisia raskasmetalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä.
Jokaisen pariston virta vähenee jonkin verran, kun sitä ei käytetä. Takaamme kuitenkin, että paristo on vanhentumispäivämääräänsä saakka vähintään 80-prosenttisesti täynnä.
Philips vastaa paristotarpeisiisi laajalla tuotevalikoimalla, johon sisältyy kaikki useimmin käytetyt paristot (AA, AAA, C, D, 9V) erikokoisina pakkauksina.
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