Autenttinen ja langaton ääni mukanasi kaikkialla

Saumattoman Bluetooth®-yhteyden ja teräväpiirtoäänen ansiosta Fidelio M2BT -kuulokkeet takaavat upean musiikkielämyksen niin kotona kuin liikkeessä. NFC-tekniikan avulla muodostat langattoman pariliitoksen yhdellä kosketuksella ja intuitiivisilla säätimillä voit vaihdella helposti musiikin ja puheluiden välillä.