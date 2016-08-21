2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
M2BTBK/00
Autenttinen ja langaton ääni mukanasi kaikkialla
Saumattoman Bluetooth®-yhteyden ja teräväpiirtoäänen ansiosta Fidelio M2BT -kuulokkeet takaavat upean musiikkielämyksen niin kotona kuin liikkeessä. NFC-tekniikan avulla muodostat langattoman pariliitoksen yhdellä kosketuksella ja intuitiivisilla säätimillä voit vaihdella helposti musiikin ja puheluiden välillä.
Erittäin tarkka ääni
Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
NFC
Fidelio M2BT -kuulokkeiden materiaalit on valittu huolella pitkäkestoisen käyttömukavuuden ja paremman äänenlaadun takaamiseksi. Muotoutuvat korvatyynyt on valmistettu hengittävästä materiaalista, eivätkä ne paina korvia tai lämpene, minkä ansiosta Fidelio M1 -kuulokkeet tuntuvat ja kuulostavat erinomaisilta.
M2BT-kuulokkeissa on kaksi mikrofonia: toinen puheluja varten ja toinen melunvaimennukseen – mikrofoni mittaa ympäristön melua ja säätää ääntä sen mukaan.
Fidelio-kuulokkeiden akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Upean korostetun bassotoiston lisäksi voit uppoutua musiikin yksityiskohtiin ilman ympäristön häiriöitä.
3.0
5:stä
31
Arviot
Skrynklan
21/08/2016
Sverige
#TheOne
Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
HalfLeader
08/01/2016
Sverige
Den bästa allround luren
Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones