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Tuotanto lopetettu

FidelioLangattomat Bluetooth®-kuulokkeet

M2BTBK/00

3

| (31) Arviot

Autenttinen ja langaton ääni mukanasi kaikkialla

Saumattoman Bluetooth®-yhteyden ja teräväpiirtoäänen ansiosta Fidelio M2BT -kuulokkeet takaavat upean musiikkielämyksen niin kotona kuin liikkeessä. NFC-tekniikan avulla muodostat langattoman pariliitoksen yhdellä kosketuksella ja intuitiivisilla säätimillä voit vaihdella helposti musiikin ja puheluiden välillä.

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Autenttinen ja langaton ääni mukanasi kaikkialla

  • Erittäin tarkka ääni

  • Korvat peittävät

  • Muotoutuvat Deluxe-tyynyt

  • NFC

Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti

Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti

Fidelio M2BT -kuulokkeiden materiaalit on valittu huolella pitkäkestoisen käyttömukavuuden ja paremman äänenlaadun takaamiseksi. Muotoutuvat korvatyynyt on valmistettu hengittävästä materiaalista, eivätkä ne paina korvia tai lämpene, minkä ansiosta Fidelio M1 -kuulokkeet tuntuvat ja kuulostavat erinomaisilta.

Kaksi kiinteää mikrofonia vähentävät ympäristön melua ja parantavat puhelun ääntä

M2BT-kuulokkeissa on kaksi mikrofonia: toinen puheluja varten ja toinen melunvaimennukseen – mikrofoni mittaa ympäristön melua ja säätää ääntä sen mukaan.

Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun

Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun

Fidelio-kuulokkeiden akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Upean korostetun bassotoiston lisäksi voit uppoutua musiikin yksityiskohtiin ilman ympäristön häiriöitä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

31

Arviot

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

08/01/2016

Sverige

Sverige

Den bästa allround luren

Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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