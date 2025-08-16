2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. Paina vain toistopainiketta, ja dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.
Nauha
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
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4.6
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Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Edut
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Haitat
None Whatsoever
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System
Käyttöpäivä 2025-07-16
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System
Käyttöpäivä 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System
misschrissie
09/04/2013
United Kingdom
Top marks
My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System