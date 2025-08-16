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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MC147/12

4.6

| (12) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. Paina vain toistopainiketta, ja dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

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Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

12

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Edut

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Haitat

None Whatsoever

Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

Käyttöpäivä 2025-07-16

Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

Käyttöpäivä 2025-07-16

05/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant for the price

I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.

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Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Top marks

My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC147 Micro Hi-Fi System

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