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Tuotanto lopetettu

Mikrohifijärjestelmä

MC235B/12

3.8

| (6) Arviot

Ainutlaatuinen tyyli – Upea ääni – Seinäkiinnitys

Trendikkyys, edistykselliset innovaatiot ja tyyli vetoavat sinuun. Niin vetoaa myös upea MC235, jonka dynaamiset ääniominaisuudet on pakattu tyylikkäästi. Järjestelmän voi kiinnittää myös seinään.

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Ainutlaatuinen tyyli – Upea ääni – Seinäkiinnitys

  • CD-toisto

  • seinään kiinnitettävä

Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

6

Arviot

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Micro Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Micro Hi-Fi System

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Edut

Sleek

Haitat

Blue light

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system

Käyttöpäivä 2024-11-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system

Käyttöpäivä 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system

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