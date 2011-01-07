2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MC235B/12
Ainutlaatuinen tyyli – Upea ääni – Seinäkiinnitys
Trendikkyys, edistykselliset innovaatiot ja tyyli vetoavat sinuun. Niin vetoaa myös upea MC235, jonka dynaamiset ääniominaisuudet on pakattu tyylikkäästi. Järjestelmän voi kiinnittää myös seinään.
CD-toisto
seinään kiinnitettävä
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
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3.8
5:stä
6
Arviot
07/01/2011
Danmark
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Micro Hi-Fi System
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Edut
Sleek
Haitat
Blue light
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system
Käyttöpäivä 2024-11-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system
Käyttöpäivä 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MC235B Sleek micro sound system