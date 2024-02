Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.