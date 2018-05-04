2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCD388/12
Langaton subwoofer
seinään kiinnitettävä
Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.
Digitaalinen langaton aktiivibassokaiutin on optimoitu bassotaajuuksien tuottamiseen. Se tuottaa matalat bassoäänet tehokkaasti ja pitää äänen vääristymät mahdollisimman vähäisinä.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
3.7
5:stä
14
Arviot
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Arvioitu tuote: MCD388 Elegante sistema micro DVD
Arvioitu tuote: MCD388 Elegante sistema micro DVD