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  • Hulluna ääneen

Tuotanto lopetettu

Tyylikäs DVD-mikrojärjestelmä

MCD388/12

3.7
| (14) Arviot
Hulluna ääneen
Seinään kiinnitettävän Philips DVD-mikrojärjestelmän äänen- ja kuvantoisto ovat uskomaton kokemus. Toisto useista lähteistä. HDMI takaa terävämmän kuvan.
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Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

  • Langaton subwoofer

  • seinään kiinnitettävä

Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Digitaalinen langaton subwoofer takaa voimakkaan basson

Digitaalinen langaton subwoofer takaa voimakkaan basson

Digitaalinen langaton aktiivibassokaiutin on optimoitu bassotaajuuksien tuottamiseen. Se tuottaa matalat bassoäänet tehokkaasti ja pitää äänen vääristymät mahdollisimman vähäisinä.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

14

Arviot

1

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Arvioitu tuote: MCD388 Elegante sistema micro DVD

Arvioitu tuote: MCD388 Elegante sistema micro DVD

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