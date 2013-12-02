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Tuotanto lopetettu

DVD-komponenttimikrosarja

MCD712/12

3.7

| (15) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Koe elokuvateatterin ääni kotonasi Philipsin komponenttirakenteisella DVD-mikrojärjestelmällä. Liitä USB-laite ja toista kuvia tai MP3/WMA-musiikkitiedostoja. Vaikuttavan äänentoiston takaa 100 W RMS kokonaislähtöteho.

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Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa

Hulluna ääneen

  • 100 W

Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Basso- ja diskanttiäänien tehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

15

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

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