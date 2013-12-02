2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Koe elokuvateatterin ääni kotonasi Philipsin komponenttirakenteisella DVD-mikrojärjestelmällä. Liitä USB-laite ja toista kuvia tai MP3/WMA-musiikkitiedostoja. Vaikuttavan äänentoiston takaa 100 W RMS kokonaislähtöteho.
100 W
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.
Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.
3.7
5:stä
15
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
thira
16/09/2012
Deutschland
dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich
-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD Komponenten-Microsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD712 DVD Komponenten-Microsystem