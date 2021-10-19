Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.