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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM2000/12

3.9

| (30) Arviot

Rentoudu loistavan musiikin parissa

Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja MP3 Link -liitäntöjen kautta. Philips MCM2000/12 -mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD-, WMA-CD- ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.

Näytä kaikki edut

pienikokoisen musiikkijärjestelmän ansiosta

Rentoudu loistavan musiikin parissa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

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Arviot

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3.9

5:stä

30

Arviot

19/10/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

vanhaksi erinomainen

Kirppari löydöksi erinomainen soitin. Siitä löytyy kaikki itselle tarvittavat ominaisuudet. Ei tarvitse maksaa hirveitä summia soittimesta, kun saa soivan pelin edullisesti.

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Arvioitu tuote: MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä

Käyttöpäivä 2021-06-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä

Käyttöpäivä 2021-06-19

24/07/2017

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt

Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.

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Arvioitu tuote: MCM2000 Mini Stereoanlage

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Arvioitu tuote: MCM2000 Mini Stereoanlage

28/08/2016

España

España

Es de lo mejor,pero con matices

Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.

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Arvioitu tuote: MCM2000 Microcadena

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Arvioitu tuote: MCM2000 Microcadena

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