2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM3000/12
Runsas ja tehokas ääni
Tyylikäs Philips MCM3000/12 -mikromusiikkijärjestelmä määrää tahdin tarkalla ja bassontäyteisellä äänentoistolla - kiitos wOOx-tekniikan. USB Direct -liitäntä. Toista CD-levyjä tai MP3-CD-levyjä ja nauti monipuolisesta äänentoistosta.
100 W
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.
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3.4
5:stä
14
Arviot
dijoux
25/05/2022
France
Philipsin työntekijä
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Edut
rien a dire
Haitat
pas Inconvénients
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Microchaîne
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage