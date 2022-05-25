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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM3000/12

3.4

| (14) Arviot

Runsas ja tehokas ääni

Tyylikäs Philips MCM3000/12 -mikromusiikkijärjestelmä määrää tahdin tarkalla ja bassontäyteisellä äänentoistolla - kiitos wOOx-tekniikan. USB Direct -liitäntä. Toista CD-levyjä tai MP3-CD-levyjä ja nauti monipuolisesta äänentoistosta.

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Hulluna ääneen

Runsas ja tehokas ääni

  • 100 W

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

14

Arviot

2

25/05/2022

France

France

Philipsin työntekijä

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Edut

rien a dire

Haitat

pas Inconvénients

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Microchaîne

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM3000 Mini Stereoanlage

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