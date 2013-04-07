2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Nauti musiikista käyttämällä useita lähteitä - MP3-CD:istä ja radiosta kannettaviin laitteisiin USB Directin ja MP3 Linkin kautta. Philips-mikromusiikkijärjestelmässä on myös wOOx-tekniikka, joka tuottaa syvän basson, ja tyylikkäät seinäkiinnitysmahdollisuudet.
40 W
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
3.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
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Arvioitu tuote: MCM3050 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3050 Microchaîne
kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3050 Microcadena
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3050 Microcadena