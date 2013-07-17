2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM305/12
Hulluna ääneen
Nauti Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Hienot, puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.
30 W
Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
3.7
5:stä
13
Arviot
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM305 Classic-microgeluidssysteem