Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.