2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM760/12
Digitaalista musiikkia CD:t kopioimalla
Kopioi suosikkimusiikkisi CD-levyltä MP3-muotoon tyylikkääseen MCM760- -minihifisoittimeen, jossa on kertakaikkisen upea ääni. Helppokäyttöinen, yhden painikkeen tallennus - tietokonetta ei tarvita! Sitten vain kuuntelemaan lempimusiikkia kannettavalla MP3-soittimella.
MP3/WMA-CD-toisto
USB Direct
Neodyymidiskanttinauhakaiutin on monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta käytetään tavallisesti tehokkaissa äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta monopolityyppinen neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä laajentaa korkeiden äänien spektriä ja suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.
Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
3.8
5:stä
8
Arviot
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Edut
Taille , son , esthétique
Haitat
Un twetter à ruban HS
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Arvioitu tuote: MCM760 Microchaîne hi-fi
Käyttöpäivä 2023-05-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM760 Microchaîne hi-fi
Käyttöpäivä 2023-05-18
Andrea76
31/12/2017
Italia
Vero hi-fi a prezzo estremamente conveniente
Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.
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Arvioitu tuote: MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
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Arvioitu tuote: MCM760 HiFi-Microsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM760 HiFi-Microsystem
Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.