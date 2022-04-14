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Multigroom series 1000 Supertarkka parranmuotoilija
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MG1100/16
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Nose trimmer series 5000Tarkkuuskampa 3 mm
ShaversPuhdistusharja
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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