2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
7 työkalua
Itseteroittuvat teräksiset terät
Jopa 60 min käyttöaikaa
Huuhdeltavat lisäosat
Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.
Philips Multigroom 3000 -monitoimitrimmerissä on seitsemän lisälaitetta, joilla hiustenleikkuu ja kasvojen alueen karvojen trimmaus hoituu kätevästi.
Ajaa paksuimmatkin karvat sileästi ja tasaisesti. Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistetuilla terillä luot tarkkoja, suoria linjoja ja saat täydellisen lopputuloksen.
Palkinnot
4.2
5:stä
706
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Zappa55
18/06/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee sen, mitä pitikin.
Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.
Edut
Riittävä terävalikoima.
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Walpen
23/11/2021
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Hammarby72
19/11/2019
Sverige
Vahvistettu ostaja
Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!
liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .
Edut
fasta kammar
Haitat
har inte upplevt det ännu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår