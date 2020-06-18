Karkaistusta teräksestä valmistetut terät eivät katkea, tylsisty tai ruostu.

Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.