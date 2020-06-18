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        Tuotanto lopetettu

        Multigroom series 3000 MG3910/40 9-in-1, Face and Hair

        MG3940/15

        4.2
        | (706) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
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        Unelmiesi parta helposti ja tarkasti

        Unelmiesi parta helposti ja tarkasti

        Trimmerin terillä ja parralle tarkoitetuilla ohjauskammoilla luot tyylisi mukaisia tarkkoja ja suoria linjoja helposti.

        Leikkaa hiuksesi omalla tyylilläsi

        Leikkaa hiuksesi omalla tyylilläsi

        Kiinnitä hiuksille tarkoitettu ohjauskampa, valitse sopiva pituusasetus ja ylläpidä hiustyyliäsi helposti kotona.

        Trimmaa vartalokarvoja miellyttävästi ja varmasti

        Trimmaa vartalokarvoja miellyttävästi ja varmasti

        Trimmerin paikalleen napsautettava vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa on suunniteltu hellävaraiseksi ja tehokkaaksi, jotta voit trimmata vartalokarvasi miellyttävästi ja varmasti.

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        Arviot

        Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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        4.2

        5:stä

        706

        Arviot

        86%

        suosittelee tätä tuotetta

        18/06/2020

        Suomi

        Suomi

        Vahvistettu ostaja

        Tekee sen, mitä pitikin.

        Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.

        Edut

        Riittävä terävalikoima.

        Haitat

        -

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

        23/11/2021

        Sverige

        Sverige

        Vahvistettu ostaja

        Enkel och effektiv

        Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        19/11/2019

        Sverige

        Sverige

        Vahvistettu ostaja

        Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

        liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

        Edut

        fasta kammar

        Haitat

        har inte upplevt det ännu

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.