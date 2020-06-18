2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Trimmerin terillä ja parralle tarkoitetuilla ohjauskammoilla luot tyylisi mukaisia tarkkoja ja suoria linjoja helposti.
Kiinnitä hiuksille tarkoitettu ohjauskampa, valitse sopiva pituusasetus ja ylläpidä hiustyyliäsi helposti kotona.
Trimmerin paikalleen napsautettava vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa on suunniteltu hellävaraiseksi ja tehokkaaksi, jotta voit trimmata vartalokarvasi miellyttävästi ja varmasti.
4.2
5:stä
706
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Zappa55
18/06/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee sen, mitä pitikin.
Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.
Edut
Riittävä terävalikoima.
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Walpen
23/11/2021
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Hammarby72
19/11/2019
Sverige
Vahvistettu ostaja
Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!
liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .
Edut
fasta kammar
Haitat
har inte upplevt det ännu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår