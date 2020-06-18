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Tuotanto lopetettu

Multigroom series 3000 MG3910/40 9-in-1, Face and Hair

MG3946/15

4.2
| (706) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
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Unelmiesi parta helposti ja tarkasti

Unelmiesi parta helposti ja tarkasti

Trimmerin terillä ja parralle tarkoitetuilla ohjauskammoilla luot tyylisi mukaisia tarkkoja ja suoria linjoja helposti.

Leikkaa hiuksesi omalla tyylilläsi

Leikkaa hiuksesi omalla tyylilläsi

Kiinnitä hiuksille tarkoitettu ohjauskampa, valitse sopiva pituusasetus ja ylläpidä hiustyyliäsi helposti kotona.

Trimmaa vartalokarvoja miellyttävästi ja varmasti

Trimmaa vartalokarvoja miellyttävästi ja varmasti

Trimmerin paikalleen napsautettava vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa on suunniteltu hellävaraiseksi ja tehokkaaksi, jotta voit trimmata vartalokarvasi miellyttävästi ja varmasti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

706

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

18/06/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tekee sen, mitä pitikin.

Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.

Edut

Riittävä terävalikoima.

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

23/11/2021

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

19/11/2019

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

Edut

fasta kammar

Haitat

har inte upplevt det ännu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

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