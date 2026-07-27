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  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
  • Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer 4000 Series Stacked Dual Basket NA461/00

NA461/00

Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa
Kahdella päällekkäisellä korilla varustettu Airfryer kypsentää kaksi ateriaa kerralla ja säästää samalla pöytätilaa. Pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta ruoka kypsyy aina herkullisen rapeaksi ja mureaksi.
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Molemmat ateriat kypsyvät tasaisesti samaan aikaan

Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa

  • Vie 45 % vähemmän tilaa

  • Kaksi pinottua koria, tuplasti ruokaa

  • RapidAir-tekniikka takaa rapeat ja tasaisen kypsät tulokset

  • Valmista kaksi ateriaa samaan aikaan

Pinottu muotoilu vie puolet vähemmän pöytätilaa

Pinottu muotoilu vie puolet vähemmän pöytätilaa

Kompakti, kahdesta pinotusta korista koostuva Airfryer helpottaa herkullisen ruoan valmistusta ja vie 45 % vähemmän pöytätilaa.*

Kaksi pinottua koria, tuplasti tilaa

Kaksi pinottua koria, tuplasti tilaa

Tässä 10 litran vetoisessa pinotussa kaksoiskori-Airfryerissa on kaksi 5-litraista koria. XL-kokoisella Airfryerilla kypsennät helposti jopa 1,4 kg ranskalaisia, 2 kg kasviksia tai 24 kanankoipea. Lisäksi kumpaankin 5 litran koriin mahtuu jopa kokonainen 1,2 kg:n broileri.

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla**

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla**

Pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta ruoka kypsyy aina täydellisen rapeaksi ja mureaksi. Yläosasta vapautuva kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä ja takaa tasaisen kypsennystuloksen joka kerta.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna muihin Philips Airfryereihin

  2. verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin

  3. Sisäinen laboratoriomittaus lohen ja kananrinnan kypsentämisestä NA46x-mallilla verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan.