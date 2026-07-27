2 vuoden takuu
NA461/00
Vie 45 % vähemmän tilaa
Kaksi pinottua koria, tuplasti ruokaa
RapidAir-tekniikka takaa rapeat ja tasaisen kypsät tulokset
Valmista kaksi ateriaa samaan aikaan
Kompakti, kahdesta pinotusta korista koostuva Airfryer helpottaa herkullisen ruoan valmistusta ja vie 45 % vähemmän pöytätilaa.*
Tässä 10 litran vetoisessa pinotussa kaksoiskori-Airfryerissa on kaksi 5-litraista koria. XL-kokoisella Airfryerilla kypsennät helposti jopa 1,4 kg ranskalaisia, 2 kg kasviksia tai 24 kanankoipea. Lisäksi kumpaankin 5 litran koriin mahtuu jopa kokonainen 1,2 kg:n broileri.
Pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta ruoka kypsyy aina täydellisen rapeaksi ja mureaksi. Yläosasta vapautuva kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä ja takaa tasaisen kypsennystuloksen joka kerta.
Arviot
verrattuna muihin Philips Airfryereihin
verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin
Sisäinen laboratoriomittaus lohen ja kananrinnan kypsentämisestä NA46x-mallilla verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan.