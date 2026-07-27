Tuplasti ruokaa, 45 % enemmän pöytätilaa

Kahdella päällekkäisellä korilla varustettu Airfryer kypsentää kaksi ateriaa kerralla ja säästää samalla pöytätilaa. Pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta ruoka kypsyy aina herkullisen rapeaksi ja mureaksi.