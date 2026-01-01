Hakuehdot

      Philips Airfryer 5000 Series höyrytoiminnolla ja kiskolla, 7,2 l Airfryerit

      NA547/07

      Valmista ruokaa monipuolisesti aina pumpulinpehmeistä bao bun -sämpylöistä ja rapeasta kullanruskeasta kanasta suussa sulavan herkulliseen loheen. Koe uusien tekstuurien maailma Philipsin höyrytoiminnolla varustettujen Airfryer 5000 Series -laitteiden avulla.

      Tätä tuotetta
      Philips Airfryer 5000 Series höyrytoiminnolla ja kiskolla, 7,2 l
      Philips Airfryer 5000 Series höyrytoiminnolla ja kiskolla, 7,2 l

      Airfryerit

      Höyrytä, ilmakypsennä tai kokeile molempia yhtä aikaa!

      • Enemmän ravintoaineita höyrytekniikan ansiosta
      • Täydellisen rapea ja mehevä lopputulos höyrykypsennyksen avulla
      • Automaattinen SteamClean-toiminto takaa helpon puhdistuksen
      • Kori liukuu vaivattomasti laadukkaan kiskon ansiosta
      • Tasaisesti kypsyvät ateriat jokaisella käyttökerralla RapidAir Plus -tekniikan ansiosta
      Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

      Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

      Pehmeitä taikinanyyttejä, täydellisesti kypsennettyjä kasviksia ja maukasta kalaa – voit valmistaa kaikki nämä höyrytoiminnolla varustetun Airfryerimme avulla. Se tuottaa täydellisen määrän höyryä ilman, että ruoasta tulee vetistä, ja säilyttää jopa 87 % ravintoaineista.****

      Rapeaa päältä ja mehukasta sisältä höyrykypsennyksen avulla

      Rapeaa päältä ja mehukasta sisältä höyrykypsennyksen avulla

      Nyt voit hyödyntää parhaat puolet molemmista kypsennystavoista. Ilmakypsennä ja höyrytä samanaikaisesti, niin saat rapean ja kullanruskean pinnan sekä pehmeän sisustan. Täydellinen valinta, kun haluat valmistaa kullanruskeita korvapuusteja, rapeakuorista leipää, mehevää kanaa ja herkullisia kasviksia. Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia.******

      Helpompaa puhdistusta

      Helpompaa puhdistusta

      Automaattinen SteamClean-toiminto pehmentää koriin kerääntyviä rasvajäämiä ja helpottaa niiden poistamista.

      EasySlide-kiskon ansiosta vedät korin ulos turvallisemmin ja helpommin

      EasySlide-kiskon ansiosta vedät korin ulos turvallisemmin ja helpommin

      Patentoidun EasySlide-kiskotekniikkamme******* ansiosta ruoan tarkistaminen ja ravistaminen sekä ainesosien lisääminen on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan, jopa yhdellä kädellä. Käytännöllisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta suunniteltu kiskomekanismi liukuu pehmeästi ja varmasti ja takaa, että kori pysyy aina pystyssä ja vakaasti urissaan. Se vähentää palovammojen riskiä korin pöytätasolle asettamiseen verrattuna ja luo siten turvallisemman ja saumattomamman ruoanlaittokokemuksen.

      Nopeampaa ruoanlaittoa, täydellinen tulos jokaisella kerralla

      Nopeampaa ruoanlaittoa, täydellinen tulos jokaisella kerralla

      Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia. RapidAir Plus -tekniikan ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma kiertoilma kiertää laitteessa kypsennettävän ruoan läpi ja sitä ympäröiden entistä suuremmalla nopeudella***. Näin ruoka kypsyy tasaisesti jokaisella käyttökerralla ja siinä on jopa 90 % vähemmän rasvaa.*

      Juuri oikean kokoinen päivittäiseen käyttöön

      Juuri oikean kokoinen päivittäiseen käyttöön

      Kypsentää kerralla jopa 1,4 kg kasviksia, 10 kanankoipea, 6 palaa lohifilettä tai 9 muffinia.

      Koria ei enää tarvitse vetää ulos kesken kypsennyksen!

      Koria ei enää tarvitse vetää ulos kesken kypsennyksen!

      Ei enää arvailua: seuraa ruoan kypsymistä ikkunan avulla niin näet, milloin lopputulos on täydellinen.

      Keraaminen pinnoite

      Keraaminen pinnoite

      Uuden sukupolven pinnoitteemme ei sisällä PFAS-yhdisteitä: pinta on tarttumaton, kestävä ja naarmuuntumaton sekä helppo puhdistaa.

      Uusi maailma täynnä vaihtoehtoja

      Uusi maailma täynnä vaihtoehtoja

      Koe 21 erilaista kypsennystapaa aina leipomisesta ja grillaamisesta höyrytykseen ja lämmitykseen. Voit hyödyntää Airfryeria myös esimerkiksi kuivatuksessa ja fermentoinnissa ja säätää laitteen vaikkapa 40 ℃:n lämpötilaan 24 tunnin ajaksi.

      Rajattomasti ideoita HomeID-sovelluksesta

      Rajattomasti ideoita HomeID-sovelluksesta

      Olemme koonneet yli 10 000 herkullista Airfryer-reseptiä, joissa on helpot vaiheittaiset ohjeet *****

      Irrotettava vesisäiliö säästää tilaa

      Irrotettava vesisäiliö säästää tilaa

      Kun et tarvitse höyrytystä, voit poistaa säiliön helposti ja säästää pöytätilaa.

      Kypsennä nopeammin, säästä aikaa ja energiaa

      Kypsennä nopeammin, säästä aikaa ja energiaa

      Uuniin verrattuna höyrytoiminnolla varustettu Philips Airfryer kypsentää jopa 50 % nopeammin ja säästää jopa 70 % energiaa.**

      Hiljainen toiminta

      Hiljainen toiminta

      Ei kovaäänisiä häiriöitä – nauti keskustelusta tai musiikista samalla, kun Airfryer höyryttää, grillaa ja paistaa.

      Tekniset tiedot

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Tekniset tiedot

        Virta
        2 000 W
        Jännite
        220–240 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1
        Akkukäyttöinen tuote
        Ei

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Metalli
        Toissijainen materiaali
        Muovi
        Väri
        Kullattu
        Kapasiteetti
        7,2 l
        Lämmönkestävä
        Kyllä
        Liukumattomat jalat
        Kyllä
        Läpinäkyvä kansi
        Kyllä
        Käyttöliittymä
        Digitaalinen
        Johdon pituus
        1 m
        Johdon säilytys
        Ei
        Lämpimänäpitotoiminto
        Kyllä
        Ohjelmat
        12
        Ruoanvalmistustapa
        Friteeraus, grillaus, paistaminen, leivonta, one-pot-kypsennys, wokkaus, kuullotus, pakasteiden kypsennys, lämmitys, sulatus, kuivaus, paahtaminen, lämpimänäpito, haudutus, fermentointi, confit
        Korien määrä
        1
        Irrotettava kori
        Kyllä
        Aika-alue
        0 min – 24 h
        Lämpötila
        40–200 °C
        Kaukosäädin
        Ei
        Teknologia
        RapidAir Plus
        Integroitu käynnistyskytkin
        Kyllä
        Automaattinen virrankatkaisu
        Kyllä
        Säädettävä termostaatti
        Kyllä
        Virran merkkivalo
        Kyllä
        Kuumentumattomat kädensijat
        Kyllä
        Konepesun kestävä
        Kyllä
        Lämpötilan ilmaisin
        Kyllä
        Kylmäkylkinen
        Kyllä
        Enimmäislämpötila
        200 ℃
        Liittyvät lisävarusteet 1
        Grillauslisävarustesarja
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Leivontalisävarustesarja
        Keraaminen pinnoite
        Kyllä
        Takuu
        2 vuotta
        Yksi tai kaksi koria
        Yksi kori
        Liitännät
        Ei

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        457 mm
        Tuotteen leveys
        334 mm
        Tuotteen korkeus
        320 mm
        Tuotteen paino
        8,9 kg
        Tuotteen mitat
        457 × 334 × 320 mm
        Pakkauksen pituus
        520 mm
        Pakkauksen leveys
        372 mm
        Pakkauksen korkeus
        370 mm
        Pakkauksen paino
        2,2 kg
        Pakkauksen mitat
        520 × 372 × 370 mm

      • Kestävyys

        Kotelo
        Ympäristöystävällinen pakkaus
        Käyttöopas
        100 % kierrätettävä

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • * Perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin ranskanperunoihin verrattuna
      • ** Perustuen sisäiseen laboratoriomittaukseen, Philipsin Airfryerit: kananrinnan (160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (200 °C, ei esilämmitystä) kypsentäminen verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tarkat prosenttiosuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan.
      • *** RapidAir-tekniikkaa käyttäviin Philipsin Airfryer-malleihin verrattuna
      • **** Ulkoinen laboratoriomittaus, perustuu parsakaalin sisältämään C-vitamiiniin.
      • ***** Reseptien määrä voi vaihdella maittain
      • ****** Vertailu perustuu kokonaisen kanan kypsennykseen 80 minuutin ajan höyrytys- ja ilmakypsennystoiminnolla verrattuna pelkkään ilmakypsennykseen
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110) ja US (10448786).

