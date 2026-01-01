EasySlide-kiskon ansiosta vedät korin ulos turvallisemmin ja helpommin

Patentoidun EasySlide-kiskotekniikkamme******* ansiosta ruoan tarkistaminen ja ravistaminen sekä ainesosien lisääminen on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan, jopa yhdellä kädellä. Käytännöllisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta suunniteltu kiskomekanismi liukuu pehmeästi ja varmasti ja takaa, että kori pysyy aina pystyssä ja vakaasti urissaan. Se vähentää palovammojen riskiä korin pöytätasolle asettamiseen verrattuna ja luo siten turvallisemman ja saumattomamman ruoanlaittokokemuksen.