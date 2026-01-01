Friteeraa, grillaa, paista... ja nyt myös höyrytä!
Valmista ruokaa monipuolisesti aina pumpulinpehmeistä bao bun -sämpylöistä ja rapeasta kullanruskeasta kanasta suussa sulavan herkulliseen loheen. Koe uusien tekstuurien maailma Philipsin höyrytoiminnolla varustettujen Airfryer 5000 Series -laitteiden avulla.
Höyrytä, ilmakypsennä tai kokeile molempia yhtä aikaa!
Enemmän ravintoaineita höyrytekniikan ansiosta
Täydellisen rapea ja mehevä lopputulos höyrykypsennyksen avulla
Automaattinen SteamClean-toiminto takaa helpon puhdistuksen
Kori liukuu vaivattomasti laadukkaan kiskon ansiosta
Tasaisesti kypsyvät ateriat jokaisella käyttökerralla RapidAir Plus -tekniikan ansiosta
Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi
Pehmeitä taikinanyyttejä, täydellisesti kypsennettyjä kasviksia ja maukasta kalaa – voit valmistaa kaikki nämä höyrytoiminnolla varustetun Airfryerimme avulla. Se tuottaa täydellisen määrän höyryä ilman, että ruoasta tulee vetistä, ja säilyttää jopa 87 % ravintoaineista.****
Rapeaa päältä ja mehukasta sisältä höyrykypsennyksen avulla
Nyt voit hyödyntää parhaat puolet molemmista kypsennystavoista. Ilmakypsennä ja höyrytä samanaikaisesti, niin saat rapean ja kullanruskean pinnan sekä pehmeän sisustan. Täydellinen valinta, kun haluat valmistaa kullanruskeita korvapuusteja, rapeakuorista leipää, mehevää kanaa ja herkullisia kasviksia. Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia.******
Helpompaa puhdistusta
Automaattinen SteamClean-toiminto pehmentää koriin kerääntyviä rasvajäämiä ja helpottaa niiden poistamista.
EasySlide-kiskon ansiosta vedät korin ulos turvallisemmin ja helpommin
Patentoidun EasySlide-kiskotekniikkamme******* ansiosta ruoan tarkistaminen ja ravistaminen sekä ainesosien lisääminen on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan, jopa yhdellä kädellä. Käytännöllisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta suunniteltu kiskomekanismi liukuu pehmeästi ja varmasti ja takaa, että kori pysyy aina pystyssä ja vakaasti urissaan. Se vähentää palovammojen riskiä korin pöytätasolle asettamiseen verrattuna ja luo siten turvallisemman ja saumattomamman ruoanlaittokokemuksen.
Nopeampaa ruoanlaittoa, täydellinen tulos jokaisella kerralla
Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia. RapidAir Plus -tekniikan ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma kiertoilma kiertää laitteessa kypsennettävän ruoan läpi ja sitä ympäröiden entistä suuremmalla nopeudella***. Näin ruoka kypsyy tasaisesti jokaisella käyttökerralla ja siinä on jopa 90 % vähemmän rasvaa.*
Juuri oikean kokoinen päivittäiseen käyttöön
Kypsentää kerralla jopa 1,4 kg kasviksia, 10 kanankoipea, 6 palaa lohifilettä tai 9 muffinia.
Koria ei enää tarvitse vetää ulos kesken kypsennyksen!
Ei enää arvailua: seuraa ruoan kypsymistä ikkunan avulla niin näet, milloin lopputulos on täydellinen.
Keraaminen pinnoite
Uuden sukupolven pinnoitteemme ei sisällä PFAS-yhdisteitä: pinta on tarttumaton, kestävä ja naarmuuntumaton sekä helppo puhdistaa.
Uusi maailma täynnä vaihtoehtoja
Koe 21 erilaista kypsennystapaa aina leipomisesta ja grillaamisesta höyrytykseen ja lämmitykseen. Voit hyödyntää Airfryeria myös esimerkiksi kuivatuksessa ja fermentoinnissa ja säätää laitteen vaikkapa 40 ℃:n lämpötilaan 24 tunnin ajaksi.
Rajattomasti ideoita HomeID-sovelluksesta
Olemme koonneet yli 10 000 herkullista Airfryer-reseptiä, joissa on helpot vaiheittaiset ohjeet *****
Irrotettava vesisäiliö säästää tilaa
Kun et tarvitse höyrytystä, voit poistaa säiliön helposti ja säästää pöytätilaa.
Kypsennä nopeammin, säästä aikaa ja energiaa
Uuniin verrattuna höyrytoiminnolla varustettu Philips Airfryer kypsentää jopa 50 % nopeammin ja säästää jopa 70 % energiaa.**
Hiljainen toiminta
Ei kovaäänisiä häiriöitä – nauti keskustelusta tai musiikista samalla, kun Airfryer höyryttää, grillaa ja paistaa.
* Perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin ranskanperunoihin verrattuna
** Perustuen sisäiseen laboratoriomittaukseen, Philipsin Airfryerit: kananrinnan (160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (200 °C, ei esilämmitystä) kypsentäminen verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tarkat prosenttiosuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan.
*** RapidAir-tekniikkaa käyttäviin Philipsin Airfryer-malleihin verrattuna
**** Ulkoinen laboratoriomittaus, perustuu parsakaalin sisältämään C-vitamiiniin.
***** Reseptien määrä voi vaihdella maittain
****** Vertailu perustuu kokonaisen kanan kypsennykseen 80 minuutin ajan höyrytys- ja ilmakypsennystoiminnolla verrattuna pelkkään ilmakypsennykseen
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110) ja US (10448786).
