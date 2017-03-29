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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

NTRX500/10

3.3

| (8) Arviot

Äärimmäistä äänentoistoa

Tuo lisäpotkua bileisiin tällä 650 watin järjestelmällä, jossa on vakuuttava NX-basso. Miksaa automaattisesti USB-laitteen kappaleita Auto DJ -toiminnolla, suoratoista ääntä mistä tahansa älypuhelimesta Bluetooth®-yhteydellä ja herätä juhlat henkiin 260 000 valon valotehosteilla.

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Hulluna ääneen

Äärimmäistä äänentoistoa

  • 650 W

  • Bluetooth

260 K:n LED-valot tuovat juhliin tunnelmaa

260 K:n LED-valot tuovat juhliin tunnelmaa

Luo tunnelmaa juhliin tuhansilla värillisillä valoilla, jotka välkkyvät, vilkkuvat ja virtaavat musiikkisi tahtiin. Valitse helposti teemaasi sopivat värit tai käytä järjestelmän esivalintoja. Tehosta valoja entisestään napsauttamalla NX-bassopainiketta.

Auto-DJ USB-aseman kappaleiden automaattimiksaukseen

Auto-DJ USB-aseman kappaleiden automaattimiksaukseen

Voit automatisoida kappaleidesi toiston Auto-DJ:llä, joka miksaa kappaleet automaattisesti liitetyssä USB-asemassa. Lisää ääniefektejä DJ-kiekon avulla. Rock jatkuu aina vain!

Kokonaislähtöteho 650 W RMS / 8 800 W PMPO

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

8

Arviot

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

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Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem

28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

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Arvioitu tuote: NTRX500 Mini Hi Fi-system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NTRX500 Mini Hi Fi-system

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.