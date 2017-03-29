2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
NTRX500/10
Äärimmäistä äänentoistoa
Tuo lisäpotkua bileisiin tällä 650 watin järjestelmällä, jossa on vakuuttava NX-basso. Miksaa automaattisesti USB-laitteen kappaleita Auto DJ -toiminnolla, suoratoista ääntä mistä tahansa älypuhelimesta Bluetooth®-yhteydellä ja herätä juhlat henkiin 260 000 valon valotehosteilla.
650 W
Bluetooth
Luo tunnelmaa juhliin tuhansilla värillisillä valoilla, jotka välkkyvät, vilkkuvat ja virtaavat musiikkisi tahtiin. Valitse helposti teemaasi sopivat värit tai käytä järjestelmän esivalintoja. Tehosta valoja entisestään napsauttamalla NX-bassopainiketta.
Voit automatisoida kappaleidesi toiston Auto-DJ:llä, joka miksaa kappaleet automaattisesti liitetyssä USB-asemassa. Lisää ääniefektejä DJ-kiekon avulla. Rock jatkuu aina vain!
3.3
5:stä
8
Arviot
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 HiFi-Minisystem
Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 Mini Hi Fi-system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX500 Mini Hi Fi-system
Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.