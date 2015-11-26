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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

NTRX900/12

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Äärimmäistä äänentoistoa

Philipsin 3 600 watin järjestelmässä on NX-bassotehostus ja 20 tuuman subwoofer, jotka toistavat basson ennen kokemattomalla tavalla. Herätä bileet henkiin monipuolisilla toiminnoilla: Auto DJ -toiminto miksaa USB-laitteeseen tallennetut kappaleet, 260 000 LED-valoa tuovat tunnelmaa ja Bluetooth-yhteys takaa monipuolisen musiikkivalikoiman.

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Äärimmäistä äänentoistoa

  • Bluetooth®

  • Liukusäädin 2 USB-lähteen välillä

  • CD, MP3-CD, 2 USB-porttia, viritin

  • 3600 W, NX-basso, 20" subwoofer

Musiikin suoratoisto Bluetooth®-yhteydellä

Musiikin suoratoisto Bluetooth®-yhteydellä

Jos älypuhelimessasi, tabletissasi tai tietokoneessasi on suuri musiikkikokoelma, suoratoista se NITRO-järjestelmään digitaalisen, langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta. Äänentoiston laatu on uskomaton. Tehokas äänentoisto on harvoin näin helppoa ja kätevää.

5-kaistainen taajuuskorjain henkilökohtaiseen musiikkikokemukseen

Auto-DJ USB-aseman kappaleiden automaattimiksaukseen

Auto-DJ USB-aseman kappaleiden automaattimiksaukseen

Voit automatisoida kappaleidesi toiston Auto-DJ:llä, joka miksaa kappaleet automaattisesti liitetyssä USB-asemassa. Lisää ääniefektejä DJ-kiekon avulla. Rock jatkuu aina vain!

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Richtig fettes Teil

Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!

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Arvioitu tuote: NTRX900 HiFi-Minisystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NTRX900 HiFi-Minisystem

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.