2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Äärimmäistä äänentoistoa
Philipsin 3 600 watin järjestelmässä on NX-bassotehostus ja 20 tuuman subwoofer, jotka toistavat basson ennen kokemattomalla tavalla. Herätä bileet henkiin monipuolisilla toiminnoilla: Auto DJ -toiminto miksaa USB-laitteeseen tallennetut kappaleet, 260 000 LED-valoa tuovat tunnelmaa ja Bluetooth-yhteys takaa monipuolisen musiikkivalikoiman.
Bluetooth®
Liukusäädin 2 USB-lähteen välillä
CD, MP3-CD, 2 USB-porttia, viritin
3600 W, NX-basso, 20" subwoofer
Jos älypuhelimessasi, tabletissasi tai tietokoneessasi on suuri musiikkikokoelma, suoratoista se NITRO-järjestelmään digitaalisen, langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta. Äänentoiston laatu on uskomaton. Tehokas äänentoisto on harvoin näin helppoa ja kätevää.
Voit automatisoida kappaleidesi toiston Auto-DJ:llä, joka miksaa kappaleet automaattisesti liitetyssä USB-asemassa. Lisää ääniefektejä DJ-kiekon avulla. Rock jatkuu aina vain!
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX900 HiFi-Minisystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NTRX900 HiFi-Minisystem
Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.