Äärimmäistä äänentoistoa

Philipsin 3 600 watin järjestelmässä on NX-bassotehostus ja 20 tuuman subwoofer, jotka toistavat basson ennen kokemattomalla tavalla. Herätä bileet henkiin monipuolisilla toiminnoilla: Auto DJ -toiminto miksaa USB-laitteeseen tallennetut kappaleet, 260 000 LED-valoa tuovat tunnelmaa ja Bluetooth-yhteys takaa monipuolisen musiikkivalikoiman.