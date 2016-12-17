2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
OTT2000B/12
Kuuntele vinyylilevyjä
Original-levysoitin muistuttaa legendaarista Philipsin vuoden 1965 AG4131-soitinta, ja siinä on tehokas kaiutin, dynaamisesti tasapainotettu levylautanen sekä langaton Bluetooth-suoratoisto ja USB-purku MP3-tallennusta varten.
Bluetooth®
Levylautanen LP-vinyylilevyille
Kopioi musiikkia USB:lle: LP, CD ja FM
4 W
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.
3.5
5:stä
12
Arviot
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
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Arvioitu tuote: OTT2000B Microcadena clásica
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Arvioitu tuote: OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Vahvistettu ostaja
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
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Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
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Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Geert54
29/12/2017
Nederland
aardig apparaat
nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat
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Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem