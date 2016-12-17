Naar aanleiding van mijn eerdere beoordeling nam Philips contact met me op. Het resultaat was dat de CD-speler is gerepareerd, en dat ik een pick-up naald kreeg toegezonden. Ook kreeg ik een grotere afstandsbediening, maar die werkt helaas niet bij dit apparaat. Kortom: er is veel moeite gedaan om het mij alsnog naar het zin te maken, en dat valt te waarderen. En dat verdient ook een iets hogere waardering dan bij mijn vorige beoordeling, zelfs al blijft de afstandbediening slechts met een loupe en een zaklantaarn te bedienen.