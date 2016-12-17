TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

OTT2000B/12

3.5

| (12) Arviot

Kuuntele vinyylilevyjä

Original-levysoitin muistuttaa legendaarista Philipsin vuoden 1965 AG4131-soitinta, ja siinä on tehokas kaiutin, dynaamisesti tasapainotettu levylautanen sekä langaton Bluetooth-suoratoisto ja USB-purku MP3-tallennusta varten.

Näytä kaikki edut

levysoittimen ja musiikin langattoman suoratoiston avulla

Kuuntele vinyylilevyjä

  • Bluetooth®

  • Levylautanen LP-vinyylilevyille

  • Kopioi musiikkia USB:lle: LP, CD ja FM

  • 4 W

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä retromallista

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

12

Arviot

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Vahvistettu ostaja

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

29/12/2017

Nederland

Nederland

aardig apparaat

nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.