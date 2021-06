DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.