Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.