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Tuotanto lopetettu
PET704K/00
Musiikki matkustaa mukanasi
Nyt voit matkoillakin rentoutua ja uppoutua elokuvien maailmaan loistavan ja kompaktin PET704:n avulla, sillä siinä on 7 tuuman TFT-nestekidenäyttö. Nauti DVD-elokuvasuosikeistasi, kuuntele musiikkia MP3-CD- tai CD-kappaleina tai katsele JPEG-valokuvia milloin tahansa, missä tahansa.
Autosovittimen lisäksi voit katsella DVD-levyjä kannettavalla soittimella myös kotona liittämällä sen televisioon. Rentoudu ja nauti suosikkilevyistäsi kaukosäätimen avulla.
Kiinteästä ja kompaktista akusta riittää virtaa pitkään. Yhdellä latauksella voi videota katsella jopa 2,5 tuntia.
Philips-soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD-levyjen kanssa. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ja (S)VCD - kaikkia voi toistaa soittimella. DVD+/-R on lyhenne DVD-asemasta, jossa voi käyttää molempia yleisiä DVD-tallennuslevymuotoja. Samoin DVD+/-RW tunnistaa molemmat yleiset tallennuslevymuodot. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi.
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