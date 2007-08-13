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        Tuotanto lopetettu

        Kannettava DVD-laite

        PET704K/00

        Musiikki matkustaa mukanasi

        Nyt voit matkoillakin rentoutua ja uppoutua elokuvien maailmaan loistavan ja kompaktin PET704:n avulla, sillä siinä on 7 tuuman TFT-nestekidenäyttö. Nauti DVD-elokuvasuosikeistasi, kuuntele musiikkia MP3-CD- tai CD-kappaleina tai katsele JPEG-valokuvia milloin tahansa, missä tahansa.

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        Musiikki matkustaa mukanasi

        Mukana autosovitin ja kätevä kaukosäädin

        Autosovittimen lisäksi voit katsella DVD-levyjä kannettavalla soittimella myös kotona liittämällä sen televisioon. Rentoudu ja nauti suosikkilevyistäsi kaukosäätimen avulla.

        Ladattavalla akulla jopa 2,5 tunnin toistoaika

        Kiinteästä ja kompaktista akusta riittää virtaa pitkään. Yhdellä latauksella voi videota katsella jopa 2,5 tuntia.

        Toista DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-levyjä

        Toista DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-levyjä

        Philips-soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD-levyjen kanssa. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ja (S)VCD - kaikkia voi toistaa soittimella. DVD+/-R on lyhenne DVD-asemasta, jossa voi käyttää molempia yleisiä DVD-tallennuslevymuotoja. Samoin DVD+/-RW tunnistaa molemmat yleiset tallennuslevymuodot. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.