Musiikki matkustaa mukanasi

Nyt voit matkoillakin rentoutua ja uppoutua elokuvien maailmaan loistavan ja kompaktin PET704:n avulla, sillä siinä on 7 tuuman TFT-nestekidenäyttö. Nauti DVD-elokuvasuosikeistasi, kuuntele musiikkia MP3-CD- tai CD-kappaleina tai katsele JPEG-valokuvia milloin tahansa, missä tahansa.