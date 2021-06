Toista DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-levyjä

Philips-soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD-levyjen kanssa. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ja (S)VCD - kaikkia voi toistaa soittimella. DVD+/-R on lyhenne DVD-asemasta, jossa voi käyttää molempia yleisiä DVD-tallennuslevymuotoja. Samoin DVD+/-RW tunnistaa molemmat yleiset tallennuslevymuodot. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi.