Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa

Jaa elokuvia ja digitaalivalokuvia perheen ja ystävien kanssa. 16:9-laajakuvasuhde on vakiokuvasuhde niin tavallisissa kuin high definition -digitaalitelevisioissa. Luonnollinen 16:9-kuvasuhde merkitsee videonäyttöä ilman mustia palkkeja kuvan ylä- ja alareunassa ja ilman laadun heikkenemistä skaalaamisen eli kuvan sovittamisen vuoksi.