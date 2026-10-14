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Tuotanto lopetettu

Kannettava DVD-laite

PET716/12

5

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti matkoilla DVD- ja DivX®-elokuvista

Nyt voit matkoillakin rentoutua ja uppoutua elokuvien maailmaan loistavan ja kompaktin PET716:n avulla, sillä siinä on 7 tuuman TFT-nestekidenäyttö. Nauti DVD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista, kuuntele musiikkia MP3-CD- tai CD-kappaleina matkoilla. Katsele JPEG-valokuvia milloin tahansa, missä tahansa.

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Nauti matkoilla DVD- ja DivX®-elokuvista

  • 17,8 cm (7") laajakuva-LCD

  • DivX-toisto

Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa

Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa

Jaa elokuvia ja digitaalivalokuvia perheen ja ystävien kanssa. 16:9-laajakuvasuhde on vakiokuvasuhde niin tavallisissa kuin high definition -digitaalitelevisioissa. Luonnollinen 16:9-kuvasuhde merkitsee videonäyttöä ilman mustia palkkeja kuvan ylä- ja alareunassa ja ilman laadun heikkenemistä skaalaamisen eli kuvan sovittamisen vuoksi.

Toistaa MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikkia

MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista

Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista

DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Lecteur de DVD portable

Käyttöpäivä 2026-10-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Lecteur de DVD portable

Käyttöpäivä 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Edut

Werkt op al mn DVD's supergoed

Haitat

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler

Käyttöpäivä 2018-12-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler

Käyttöpäivä 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler

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