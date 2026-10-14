2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti matkoilla DVD- ja DivX®-elokuvista
Nyt voit matkoillakin rentoutua ja uppoutua elokuvien maailmaan loistavan ja kompaktin PET716:n avulla, sillä siinä on 7 tuuman TFT-nestekidenäyttö. Nauti DVD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista, kuuntele musiikkia MP3-CD- tai CD-kappaleina matkoilla. Katsele JPEG-valokuvia milloin tahansa, missä tahansa.
17,8 cm (7") laajakuva-LCD
DivX-toisto
Jaa elokuvia ja digitaalivalokuvia perheen ja ystävien kanssa. 16:9-laajakuvasuhde on vakiokuvasuhde niin tavallisissa kuin high definition -digitaalitelevisioissa. Luonnollinen 16:9-kuvasuhde merkitsee videonäyttöä ilman mustia palkkeja kuvan ylä- ja alareunassa ja ilman laadun heikkenemistä skaalaamisen eli kuvan sovittamisen vuoksi.
MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.
DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.
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5.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Lecteur de DVD portable
Käyttöpäivä 2026-10-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Lecteur de DVD portable
Käyttöpäivä 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Edut
Werkt op al mn DVD's supergoed
Haitat
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler
Käyttöpäivä 2018-12-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler
Käyttöpäivä 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PET716 Draagbare DVD-speler