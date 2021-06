Ohut muotoilu ja DVD-asema

Elokuvien taika ja musiikki heräävät eloon kannettavalla lehtiömallisella Philips PET830 DVD -soittimella, jossa on 8,5 tuuman LCD-näyttö. Plus Zero Bright Dot™ varmistaa optimaalisen näytön laadun. Toimitukseen sisältyy kätevä autoteline ja USB-liitin. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin