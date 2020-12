Vähän painikkeita, helppo käyttää

Kätevä kannettava soitin on suunniteltu niin, että sitä on helppo käyttää liikkeellä ollessa. Aseta vain levy soittimeen ja nauti suosikki-DVD-levyistäsi. Laitteen pikapainikkeet ovat helppokäyttöisiä ja laite on yhteensopiva useimpien yleisten DVD-/VCD-/CD-levyjen kanssa, joten odotettavissa on suuri nautinto kaikkialla.