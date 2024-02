Käsintehty puinen kaiutin takaa autenttisen äänentoiston

Puuta on kautta aikojen käytetty hienoimpien soittimien valmistuksessa. Luonnollisten ääniominaisuuksien vuoksi se valitaan nykyään valmistusmateriaaliksi parhaisiin soittimiin ja äänilaitteisiin. Kaiutin on valmistettu käsin puusta ja kotelon oikea kaarevuus on saatu aikaan edistyksellisen puuntaivutustekniikan avulla. Oikeanlainen kaari vähentää äänestä värinää ja säröä, joten ääni on luonnollinen ja elävä.