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Tuotanto lopetettu
PT849/26
ComfortCut-teräjärjestelmä
Flex & Float
SmartClean-järjestelmä
ComfortCut-terissä on pyöristetyt reunat, jotka takaavat pehmeän ja tarkan sekä mukavan ajon.
Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.
SmartClean puhdistaa, voitelee ja lataa parranajokoneesi yhdellä painalluksella ja pitää sen parhaassa toimintakunnossa päivästä toiseen.
3.8
5:stä
39
Arviot
LaszloM
03/01/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Ännu en finfin rakapparat från Philips...
Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Leif74
23/11/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Inget att klaga på. Helt nöjd.
Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Stexs
05/01/2020
France
Vahvistettu ostaja
Exellent
Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.
Edut
Autonomie Enorme
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.