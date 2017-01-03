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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000 PowerTouchsähköparranajokone

PT849/26

3.8
| (39) Arviot
ComfortCut
PowerTouch Shaver 5000 tuo tehoa aamuusi. Täysin pestävät ajopäät ja ComfortCut-terät takaavat miellyttävän parranajon. Uusi SmartClean-järjestelmä pitää parranajokoneesi uudenveroisena.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Miellyttävää ja nopeaa parranajoa

ComfortCut

  • ComfortCut-teräjärjestelmä

  • Flex & Float

  • SmartClean-järjestelmä

ComfortCut-terät mahdollistavat pehmeän ja tarkan lopputuloksen

ComfortCut-terät mahdollistavat pehmeän ja tarkan lopputuloksen

ComfortCut-terissä on pyöristetyt reunat, jotka takaavat pehmeän ja tarkan sekä mukavan ajon.

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

SmartClean pitää parranajokoneesi uudenveroisena

SmartClean pitää parranajokoneesi uudenveroisena

SmartClean puhdistaa, voitelee ja lataa parranajokoneesi yhdellä painalluksella ja pitää sen parhaassa toimintakunnossa päivästä toiseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

39

Arviot

03/01/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Ännu en finfin rakapparat från Philips...

Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

23/11/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Inget att klaga på. Helt nöjd.

Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

05/01/2020

France

France

Vahvistettu ostaja

Exellent

Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.

Edut

Autonomie Enorme

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 