2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QC5000/00
Patentoitu 2D Contour Tracking -järjestelmämme takaa tasaisen hiustenleikkuun. Ajopää mukailee pään muotoja, minkä ansiosta saat juuri sellaisen hiustyylin kuin haluat!
Säätöalue 1-21 mm: valitse sopivin kahdeksasta pituudesta yhden säädettävän kamman avulla. Sisäänrakennettu turvalukko tuo varmuutta leikkaamiseen.
2.0
5:stä
1
Arvio
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024