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Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 1000Kotiparturi

QC5000/00

2
| (1) Arvio
Kotiparturi
Tämän Philips-kotiparturin avulla voit luoda haluamasi tyylin.
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Kotiparturi

Täydellinen hallinta

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Patentoitu 2D Contour Tracking -järjestelmämme takaa tasaisen hiustenleikkuun. Ajopää mukailee pään muotoja, minkä ansiosta saat juuri sellaisen hiustyylin kuin haluat!

Turvallista ja helppoa leikkausta

Turvallista ja helppoa leikkausta

Säätöalue 1-21 mm: valitse sopivin kahdeksasta pituudesta yhden säädettävän kamman avulla. Sisäänrakennettu turvalukko tuo varmuutta leikkaamiseen.

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2.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 