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Tuotanto lopetettu
Super Easy -kotiparturi
Tämän helppokäyttöisen kotiparturin kahdeksan pituusasetuksen, välillä 1–21 mm, avulla voit luoda haluamasi tyylin. Valitse hiuksen haluttu pituus, lukitse ja aloita. Sänkikammalla saat hiukset erityisen lyhyiksi ja kolmen päivän sänkipituuteen hetkessä.
Muotoja myötäilevällä ohjauskammalla
Valittavissa runsaasti lukittavia pituusasetusvaihtoehtoja.
Tarkasti kasvonmuotoja seuraavan kamman avulla saat tuloksia nopeasti ja miellyttävästi.
Kampa, jolla saat erityisen lyhyet hiukset.
3.9
5:stä
23
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Edut
Όλα
Haitat
Τίποτα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Käyttöpäivä 2018-07-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Käyttöpäivä 2018-07-14
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Nick7
02/07/2019
Ελλάδα
Σπουδαια
Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024