TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Liity nyt

Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme

12

d

Päivät

23

h

Tunnit

:

10

m

Minuutit

:

17

s

Sekunnit

  • Yksi tuotekuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 1000Kotiparturi

QC5050/00

3.9

| (23) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Super Easy -kotiparturi

Tämän helppokäyttöisen kotiparturin kahdeksan pituusasetuksen, välillä 1–21 mm, avulla voit luoda haluamasi tyylin. Valitse hiuksen haluttu pituus, lukitse ja aloita. Sänkikammalla saat hiukset erityisen lyhyiksi ja kolmen päivän sänkipituuteen hetkessä.

Näytä kaikki edut

The world's most preferred electric male grooming brand1

Valitse pituus, lukitse ja aloita

Super Easy -kotiparturi

  • Muotoja myötäilevällä ohjauskammalla

8 pituusasetusta enintään 21 mm:iin

8 pituusasetusta enintään 21 mm:iin

Valittavissa runsaasti lukittavia pituusasetusvaihtoehtoja.

Muotoja seuraava kampa nopeuttaa ja lisää mukavuutta

Muotoja seuraava kampa nopeuttaa ja lisää mukavuutta

Tarkasti kasvonmuotoja seuraavan kamman avulla saat tuloksia nopeasti ja miellyttävästi.

Lyhyellä kammalla voit leikata hiukset 1,6 mm:n pituisiksi

Lyhyellä kammalla voit leikata hiukset 1,6 mm:n pituisiksi

Kampa, jolla saat erityisen lyhyet hiukset.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

23

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Edut

Όλα

Haitat

Τίποτα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Käyttöpäivä 2018-07-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Käyttöpäivä 2018-07-14

26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

02/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Σπουδαια

Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 