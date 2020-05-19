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Tuotanto lopetettu

Multigroom series 3000Trimmauspakkaus

QG3080/10

4.8

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

7 in 1 -trimmauspakkaus

Tämän Philipsin QG3080-ammattilaistrimmauspakkauksen avulla luot oikean ilmeen kaikkiin tilaisuuksiin. Sisältää hius-, parta-, nenä- ja korvatrimmerin.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Luo oma look

7 in 1 -trimmauspakkaus

  • 7-in-1

Muotoja seuraava kampa nopeuttaa ja lisää mukavuutta

Muotoja seuraava kampa nopeuttaa ja lisää mukavuutta

Tarkasti kasvonmuotoja seuraavan kamman avulla saat tuloksia nopeasti ja miellyttävästi.

Itseteroittuvat SteelWave-terät tarkkoihin tuloksiin

Itseteroittuvat SteelWave-terät tarkkoihin tuloksiin

Vallankumoukselliset aaltomuotoillut itseteroittuvat terät takaavat tarkan ja tasaisen lopputuloksen.

9 pituusasetusta, 1-18 mm

Valittavissa runsaasti lukittavia pituusasetusvaihtoehtoja.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Edut

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QG3080 Grooming kit

Käyttöpäivä 2019-04-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QG3080 Grooming kit

Käyttöpäivä 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 