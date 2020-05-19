2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
7 in 1 -trimmauspakkaus
Tämän Philipsin QG3080-ammattilaistrimmauspakkauksen avulla luot oikean ilmeen kaikkiin tilaisuuksiin. Sisältää hius-, parta-, nenä- ja korvatrimmerin.
7-in-1
Tarkasti kasvonmuotoja seuraavan kamman avulla saat tuloksia nopeasti ja miellyttävästi.
Vallankumoukselliset aaltomuotoillut itseteroittuvat terät takaavat tarkan ja tasaisen lopputuloksen.
Valittavissa runsaasti lukittavia pituusasetusvaihtoehtoja.
4.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Edut
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QG3080 Grooming kit
Käyttöpäivä 2019-04-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QG3080 Grooming kit
Käyttöpäivä 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Vahvistettu ostaja
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.