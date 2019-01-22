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Tuotanto lopetettu

Multigroom series 3000Trimmauspakkaus

QG3150/30

3.7

| (26) Arviot

Parempi näkyvyys, paras tarkkuus

Uudenlainen MicroBlade-tekniikka on suunniteltu äärimmäisen tarkkaan viimeistelyyn.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Parempi näkyvyys, paras tarkkuus

  • Sekä

  • 7-in-1

7 lisäosaa takaa rajattomat muotoilumahdollisuudet

7 lisäosaa takaa rajattomat muotoilumahdollisuudet

Lisäosilla voit muotoilla, säilyttää ja määrittää haluamasi hius- ja partatyylin.

MicroBlade-tekniikka takaa ennennäkemättömän tarkkuuden

MicroBlade-tekniikka takaa ennennäkemättömän tarkkuuden

Uudenlainen MicroBlade-tekniikka on suunniteltu äärimmäisen tarkkaan viimeistelyyn.

Terävämpi kuin titaani*: terät karkaistusta teräksestä kestävät pitkään

Terävämpi kuin titaani*: terät karkaistusta teräksestä kestävät pitkään

Karkaistut itseteroittuvat Inox-terästerät ovat terävämpiä kuin titaani*.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

26

Arviot

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

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Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 