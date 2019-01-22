2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QG3150/30
Parempi näkyvyys, paras tarkkuus
Uudenlainen MicroBlade-tekniikka on suunniteltu äärimmäisen tarkkaan viimeistelyyn.
Sekä
7-in-1
Lisäosilla voit muotoilla, säilyttää ja määrittää haluamasi hius- ja partatyylin.
Uudenlainen MicroBlade-tekniikka on suunniteltu äärimmäisen tarkkaan viimeistelyyn.
Karkaistut itseteroittuvat Inox-terästerät ovat terävämpiä kuin titaani*.
3.7
5:stä
26
Arviot
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
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