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Multigroom series 3000 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri
Tuotanto lopetettu
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QG3320/15
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
ShaversPuhdistusharja
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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