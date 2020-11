All-in-one-trimmeri parran ja hiusten viimeistelyyn

Philipsin 8-in-1-trimmerin avulla on helppo tuntea itsensä huolitelluksi. Lisätarvikkeiden avulla voit luoda siistin tyylin ja trimmata kaiken parrasta nenä- ja korvakarvoihin. Hiusten ja pulisonkienkin leikkaaminen onnistuu. Trimmerissä on myös turbotoiminto erittäin paksuille hiuksille. Philipsin trimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä. Lisäksi trimmerit ovat täysin vesitiiviitä, joten ne on helppo puhdistaa ja niitä voi käyttää myös suihkussa! Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin