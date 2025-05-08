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OneBlade Pro QP6650/60 Face + Body
Tuotanto lopetettu
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QP6650/60
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Kaikki (9)
Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
OneBlade Pro 360Säädettävä ohjauskampa parralle 0,4–10 mm
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Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin