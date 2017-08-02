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  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.

Tuotanto lopetettu

arcitecSähkökäyttöinen parranajokone

RQ1060/20

3.9
| (17) Arviot

1 palkinto

Paras parranajokone maailman ykköseltä.
Philips RQ1060 arcitec -parranajokone soveltuu erinomaisesti miehille, jotka haluavat vain parasta. Sen Flex & Pivot -tekniikka ja Triple Track -teräyksiköt takaavat erinomaisen ajotuloksen myös kaulan alueella.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

Paras parranajokone maailman ykköseltä.

  • Peilinäyttö

Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

17

Arviot

2

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

26/07/2015

Danmark

Danmark

Perfect, intet mindre.

Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 