2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ1060/20
Peilinäyttö
Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Palkinnot
3.9
5:stä
17
Arviot
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Erik70
26/07/2015
Danmark
Perfect, intet mindre.
Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.