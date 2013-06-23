2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ1085/22
Jet Clean -järjestelmä
Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Palkinnot
3.7
5:stä
7
Arviot
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.