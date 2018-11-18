2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei enää saatavana
Korvaa SH70-ajopäällä
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
3.8
5:stä
52
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10 Shaving unit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden