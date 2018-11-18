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Tuotanto lopetettu

Ajopää

RQ10/40

3.8
| (52) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
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Joka vuosi terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 10 kertaa! Sellaisen ajomatkan jälkeen parhaatkaan materiaalit eivät ole terävimmillään. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa - vaihda ajopäät 2 vuoden välein.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • Ei enää saatavana

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Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

52

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ10/50 scheerhoofden

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