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Tuotanto lopetettu
RQ1145/16
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 45 min käyttöaikaa
DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
3.8
5:stä
112
Arviot
JulianG0LXX
22/02/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Pushlik
22/02/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
mardybum
17/08/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
simple to use
easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.