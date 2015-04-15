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Tuotanto lopetettu

Philips FidelioKuulokkeet ja mikrofoni

S2WT/00

3.7
| (6) Arviot

1 palkinto

Autenttinen äänentoisto, ensiluokkainen laatu
Philips Fidelio S2 -kuulokkeet on huolellisesti suunniteltu toistamaan ääni luonnollisena ja tasapainoisena, jotta artistin kaikki yksityiskohdat pääsevät esiin. Uskomaton ääni kevyessä mutta kestävässä muotoilussa tarjoaa miellyttävän elämyksen kaikkialla.
Näytä kaikki edut

Missä vain

Autenttinen äänentoisto, ensiluokkainen laatu

  • Erittäin tarkka ääni

  • Nappikuuloke

  • Erittäin pehmeät silikonityynyt

  • Litteä kaapeli

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

Tehokkaat 13,5 mm:n neodyymielementit takaavat erinomaisen äänenlaadun

Tehokkaat 13,5 mm:n neodyymielementit takaavat erinomaisen äänenlaadun

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. Kaiuttimien 13,5 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat syvän basson, puhtaat keskialueen äänet ja hienostuneet korkeat äänet.

Taustan puoliavoin muotoilu parantaa äänen tasapainoa ja bassotoistoa

Puoliavoin muotoilu ja suuret huippuluokan kaiutinelementit takaavat erinomaisen bassotoiston ja estävät äänen karkaamisen. Äänenpaineen tasauskanavat pienentävät rakenteiden vaimennusta, minkä ansiosta äänentoisto on tarkka ja tasapainoinen.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-961264

Arviot

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3.7

5:stä

6

Arviot

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S2WT Headphones with mic

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Arvioitu tuote: S2WT Headphones with mic

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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Arvioitu tuote: S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

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Arvioitu tuote: S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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Arvioitu tuote: S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

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