Tarkka ja nopea parranajo

Jos etsit perinteiseen kuiva-ajoon sopivaa huippuluokan parranajokonetta, valitse koneesi Philipsin, johtavan sähköparranajokonemerkin, Series 5000 ‑sarjasta. Sarja on suunniteltu heille, jotka arvostavat luotettavaa suorituskykyä ja haluavat hoitaa aamurutiininsa helposti ja nopeasti. Sarjan parranajokoneissa on turbotoiminto, joka leikkaa jopa 20 prosenttia nopeammin ja ajaa tehokkaasti paksunkin parran. Philips Series 5000 ‑parranajokoneet tarkkaan ja nopeaan parranajoon