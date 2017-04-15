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  • Tarkka ja nopea parranajo
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  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
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  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo
  • Tarkka ja nopea parranajo

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000Sähköparranajokone

S5310/06

4.2
| (2967) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ja nopea parranajo
Jos etsit perinteiseen kuiva-ajoon sopivaa huippuluokan parranajokonetta, valitse koneesi Philipsin, johtavan sähköparranajokonemerkin, Series 5000 ‑sarjasta. Sarja on suunniteltu heille, jotka arvostavat luotettavaa suorituskykyä ja haluavat hoitaa aamurutiininsa helposti ja nopeasti. Sarjan parranajokoneissa on turbotoiminto, joka leikkaa jopa 20 prosenttia nopeammin ja ajaa tehokkaasti paksunkin parran. Philips Series 5000 ‑parranajokoneet tarkkaan ja nopeaan parranajoon
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

10 % enemmän tehoa*

Tarkka ja nopea parranajo

  • MultiPrecision-teräjärjestelmä

  • 5-suuntaiset Flex-ajopäät

  • SmartClick-tarkkuustrimmeri

Aja tiheäkin parta 10 % tehokkaammin

Aja tiheäkin parta 10 % tehokkaammin

Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo-tilan 10 %:n lisäteholla.

Terät nostavat ja leikkaavat sekä pitkät että lyhyet karvat. Tehokas lopputulos nopeasti.

Terät nostavat ja leikkaavat sekä pitkät että lyhyet karvat. Tehokas lopputulos nopeasti.

Aja nopeasti ja tarkasti. MultiPrecision-teräjärjestelmä nostaa ja leikkaa kaikenpituiset karvat ja sängen – vain parilla vedolla.

Kasvojen muotoja myötäilevä ajopää liikkuu viiteen eri suuntaan

Kasvojen muotoja myötäilevä ajopää liikkuu viiteen eri suuntaan

Series 5000 ‑parranajokoneiden taipuisa DynamicFlex-ajopää liikkuu viiteen suuntaan ja myötäilee kasvojen muotoja pitkin leukalinjaa ja kaulaa. Sen ansiosta parranajo sujuu entistä tehokkaammin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

2967

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

15/04/2017

Suomi

Suomi

Hyvä ja laadukas partakone

Merkki on ollut aina Philips. Vanhasta meni Nimh akku loppuun ja tässä uudessa on Li-ion akku joka kestää todennäköisesti pitempään. Vesipestävä, hiljainen ja tarkka jälki.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

02/03/2017

Suomi

Suomi

Paras käyttämistäni koneista

Kyllä kannatti vuosien jälkeen ostaa taas uusi Philipsi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

26/01/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote joka täyttää odotukset!

Olen käyttänyt jo vuosia Philips parranajokoneita ja nyt hankkimani malli jatkaa upean kokemuksen sarjaa. Akun kesto on hyvä, tuote on helppokäyttöinen, parranajo on miellyyttävää ja ajotulos on hyvä. Myös irroitettava trimmeri toimi mainiosti, ajopään ja trimmerin vaihtokin sujuu hyvin parin harjoittelukerran jälkeen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Turbo-tilalla 10 % lisätehoa