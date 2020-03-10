2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MultiPrecision-teräjärjestelmä
5-suuntaiset Flex-ajopäät
SmartClick-tarkkuustrimmeri
Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.
Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.
Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo+-tilan 20 %:n lisäteholla.
Palkinnot
4.2
5:stä
2259
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Histo
10/03/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimii tosi hyvin
Leuka on kuin vauvapeppu , eli sileä ja pehmeä Tinen philipsin partakone ja todella hyvä
Edut
vesihuuhtrelu
Haitat
?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Oxen
27/08/2019
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä tuote.
Käyty mukavuden on hyvä ja helpo kun saa huhdella pois parta koneesen .
Edut
Helpo puhdista ja lataa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Ove54
10/08/2019
Suomi
Hyvä tuote.
Mukava partakone,Philipsen vanha toiminta muoto. 3 pyöra terät.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5400/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)
Turbo+-tila tuo 20 % lisätehoa