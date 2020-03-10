Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.