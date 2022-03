Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.