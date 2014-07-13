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Tuotanto lopetettu

Langattomat hifi-kuulokkeet

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kevyt ja miellyttävä

Voitko kuvitella - ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti ja nauttia musiikin kuuntelusta laadukkailla langattomilla FM-taajuusalueen stereokuulokkeilla.

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Langaton

Kevyt ja miellyttävä

  • FM-lähetys

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan

Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis

Tuote sisältää paristot, joten niitä ei tarvitse ostaa erikseen. Paristot tarvitsee vain asentaa paikoilleen!

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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