2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBCHC8430/00
Kevyt ja miellyttävä
Voitko kuvitella - ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti ja nauttia musiikin kuuntelusta laadukkailla langattomilla FM-taajuusalueen stereokuulokkeilla.
FM-lähetys
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.
Tuote sisältää paristot, joten niitä ei tarvitse ostaa erikseen. Paristot tarvitsee vain asentaa paikoilleen!
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones