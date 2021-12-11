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Tuotanto lopetettu

Langattomat hifi-kuulokkeet

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Langatonta musiikkia

Voitko kuvitella - ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti ja nauttia musiikin kuuntelusta laadukkailla langattomilla FM-taajuusalueen stereokuulokkeilla.

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Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

ALC estää tulosignaalien äänivääristymät

Tämä älykäs elektroniikkapiiri takaa, että äänen tulotaso säätyy automaattisesti oikealle tasolle, eikä äänessä ei ole vääristymiä, vaan kuuntelu on aina nautittavaa.

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4.3

5:stä

10

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Edut

alles

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2019-12-11

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Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

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Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

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Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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