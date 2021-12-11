2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Langatonta musiikkia
Voitko kuvitella - ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti ja nauttia musiikin kuuntelusta laadukkailla langattomilla FM-taajuusalueen stereokuulokkeilla.
FM-lähetys
ladattava
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.
Tämä älykäs elektroniikkapiiri takaa, että äänen tulotaso säätyy automaattisesti oikealle tasolle, eikä äänessä ei ole vääristymiä, vaan kuuntelu on aina nautittavaa.
4.3
5:stä
10
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Edut
alles
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2019-12-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones